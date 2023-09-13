Помощь ВПЛ-2023: стало известно, сколько хотят дополнительно выделить на поддержку переселенцев в этом году 13 сентября, 11:17 Расходы на поддержку ВПЛ в этом году хотят дополнительно увеличить (Фото:tanitost / Depositphotos)

Расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц в этом году хотят дополнительно увеличить на 16,5 млрд грн.

Об этом рассказала председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

Дополнительные средства на поддержку ВПЛ

Расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц в этом году хотят дополнительно увеличить на 16,5 млрд грн. Соответствующий законопроект парламент должен рассмотреть уже вскоре.

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Государственная поддержка переселенцев предусматривает:

— помощь на проживание в размере 2000 грн на взрослого человека в месяц и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью;

— помощь по оплате коммунальных услуг в местах компактного поселения;

— помощь по программе Прихисток.

Выплаты переселенцам от государства продлили до января 2024 года

Напомним, сроки выплат ВПЛ были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

В сентябре часть переселенцев лишили выплат после того, как в Украине вступили в силу новые правила начисления денежной помощи для ВПЛ. Отныне при назначении помощи будет учитываться имущественное положение переселенцев.