Помощь ВПЛ: приемные семьи, которые из-за войны остались без дома, получат жилье 13 сентября, 13:20 Приемные семьи, которые из-за войны остались без дома, получат жилье (Фото:armyinform.com.ua)

Большие приемные семьи, которые остались из-за боевых действий без дома, получат новое жилье.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Приемные семьи из числа ВПЛ получат новое жилье

Большие приемные семьи, которые остались из-за боевых действий без дома, получат новое жилье. Уже начали строить первые 14 таких домов по инициативе Фонда Елены Зеленской Адреса детства.

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Всего за время полномасштабной войны без дома остались по меньшей мере 80 больших приемных семей. В одной такой семье может воспитываться от 5 до 10 детей-сирот.

Эти семьи выехали в более безопасные регионы Украины, но так и не имеют постоянного места жительства.

Новые дома для больших приемных семей будут инклюзивными, энергоэффективными, меблированными и обустроенными бытовой техникой. Общая площадь каждого дома — 285,5 м². Во дворе будет установлено подземное модульное бетонное укрытие с металлическими взрывостойкими дверями.

Первый такой дом вскоре возведут на Киевщине.

Владельцам разрушенного жилья восстановят выплаты ВПЛ

Владельцам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались и имеют право на выплаты ВПЛ, прекратили выплачивать помощь. Вскоре эти выплаты восстановят, обещают в Минреинтеграции.

Дело в том, что продолжается верификация выплат внутренне перемещенным лицам, по результатам которой части получателей их отменили. Поскольку это происходит автоматически из-за проверки различных реестров, иногда выплаты отменяют по ошибке.

«Есть реестр разрушенного жилья и есть реестр ВПЛ. Они между собой не объединены и поэтому сейчас получилось так, что отключили всех, кто имеет разрушенное жилье. Мы это обнаружили, дали поручение немедленно сделать интеграцию данных, чтобы наши органы соцзащиты имели данные и восстановили выплаты всем, у кого разрушено жилье», — заверила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также восстановят выплаты ВПЛ лицам, которые по реестрам ЗАГСов считались умершими, однако таковыми не являются, и тем, кто вернулся из-за границы, однако данные об этом не зафиксировали.