Помощь ВПЛ: правительство изменило порядок компенсаций за временное размещение переселенцев

1 сентября, 16:11
Поделиться:
Новый порядок компенсации расходов гражданам, которые разместили ВПЛ (Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters)

Новый порядок компенсации расходов гражданам, которые разместили ВПЛ (Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters)

Установлен новый порядок компенсации расходов гражданам, которые разместили ВПЛ. Проверки будут выборочными.

Читайте также:
Соцвыплаты и денежная помощь-2023: что изменится с 1 сентября

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Какие изменения в порядке компенсаций и проведении проверок

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц.

Видео дня

Так, установлен следующий порядок компенсации расходов за размещение ВПЛ:

— проверка достоверности приведенных в заявлении сведений проводится по решению исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета, районных в Киеве госадминистраций, соответствующих военных администраций выборочно с целью установления фактов соответствия данных;

— информация о результатах проверок ежемесячно направляется в Минреинтеграции и Общество Красного Креста Украины.

Кроме того, урегулированы особенности обработки информации, в случае выявления ошибок в данных, которые делают невозможным обеспечение предоставления компенсации лицам, которые разместили ВПЛ, и определен механизм их повторной обработки.

Читайте также:
Помощь ВПЛ: кто из переселенцев может поселиться в санаториях

Какие суммы компенсаций

Напомним, что владельцам жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, введена гарантированная государственная поддержка в размере 14,77 гривен за одного человека — за день размещения (около 450 гривен в месяц).

С целью поддержки граждан, приютивших внутренне перемещенных лиц, в период отопительного сезона (с 1 октября 2022 года по 31 марта 2022 года), установлена сумма компенсации на уровне 30 гривен за одного человека — за день размещения (около 900 гривен в месяц).

Читайте также:
Субсидии-2023: как ВПЛ получить помощь на новом месте — какие документы нужны
Редактор: Святослав Василик

Теги:   Переселенцы Компенсации Жилье Проверки помощь переселенцам ВПЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X