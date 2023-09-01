Помощь ВПЛ: правительство изменило порядок компенсаций за временное размещение переселенцев
Новый порядок компенсации расходов гражданам, которые разместили ВПЛ (Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters)
Установлен новый порядок компенсации расходов гражданам, которые разместили ВПЛ. Проверки будут выборочными.
Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Какие изменения в порядке компенсаций и проведении проверок
Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц.
Так, установлен следующий порядок компенсации расходов за размещение ВПЛ:
— проверка достоверности приведенных в заявлении сведений проводится по решению исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета, районных в Киеве госадминистраций, соответствующих военных администраций выборочно с целью установления фактов соответствия данных;
— информация о результатах проверок ежемесячно направляется в Минреинтеграции и Общество Красного Креста Украины.
Кроме того, урегулированы особенности обработки информации, в случае выявления ошибок в данных, которые делают невозможным обеспечение предоставления компенсации лицам, которые разместили ВПЛ, и определен механизм их повторной обработки.
Какие суммы компенсаций
Напомним, что владельцам жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, введена гарантированная государственная поддержка в размере 14,77 гривен за одного человека — за день размещения (около 450 гривен в месяц).
С целью поддержки граждан, приютивших внутренне перемещенных лиц, в период отопительного сезона (с 1 октября 2022 года по 31 марта 2022 года), установлена сумма компенсации на уровне 30 гривен за одного человека — за день размещения (около 900 гривен в месяц).