Помощь ВПЛ: правительство изменило порядок компенсаций за временное размещение переселенцев 1 сентября, 16:11 Новый порядок компенсации расходов гражданам, которые разместили ВПЛ (Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters)

Установлен новый порядок компенсации расходов гражданам, которые разместили ВПЛ. Проверки будут выборочными.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Какие изменения в порядке компенсаций и проведении проверок

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц.

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Так, установлен следующий порядок компенсации расходов за размещение ВПЛ:

— проверка достоверности приведенных в заявлении сведений проводится по решению исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета, районных в Киеве госадминистраций, соответствующих военных администраций выборочно с целью установления фактов соответствия данных;

— информация о результатах проверок ежемесячно направляется в Минреинтеграции и Общество Красного Креста Украины.

Кроме того, урегулированы особенности обработки информации, в случае выявления ошибок в данных, которые делают невозможным обеспечение предоставления компенсации лицам, которые разместили ВПЛ, и определен механизм их повторной обработки.

Какие суммы компенсаций

Напомним, что владельцам жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, введена гарантированная государственная поддержка в размере 14,77 гривен за одного человека — за день размещения (около 450 гривен в месяц).

С целью поддержки граждан, приютивших внутренне перемещенных лиц, в период отопительного сезона (с 1 октября 2022 года по 31 марта 2022 года), установлена сумма компенсации на уровне 30 гривен за одного человека — за день размещения (около 900 гривен в месяц).