Помощь ВПЛ: стало известно, почему прекратили выплаты владельцам разрушенного жилья и когда восстановят 7 сентября, 11:17 Разрушенная пятиэтажка (Фото:Днепропетровская областная военная администрация)

Владельцам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались и имеют право на выплаты ВПЛ, прекратили выплачивать помощь. Вскоре выплаты должны возобновить.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.

Выплаты владельцам разрушенного жилья прекратили по ошибке

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Владельцам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались и имеют право на выплаты ВПЛ, прекратили выплачивать помощь. Вскоре эти выплаты восстановят, обещают в Минреинтеграции.

Дело в том, что продолжается верификация выплат внутренне перемещенным лицам, по результатам которой части получателей их отменили. Поскольку это происходит автоматически из-за проверки различных реестров, иногда выплаты отменяют по ошибке.

«Есть реестр разрушенного жилья и есть реестр ВПЛ. Они между собой не объединены и поэтому сейчас получилось так, что отключили всех, кто имеет разрушенное жилье. Мы это обнаружили, дали поручение немедленно сделать интеграцию данных, чтобы наши органы соцзащиты имели данные и восстановили выплаты всем, у кого разрушено жилье», — заверила Ирина Верещук.

Также восстановят выплаты ВПЛ лицам, которые по реестрам ЗАГСов считались умершими, однако таковыми не являются, и тем, кто вернулся из-за границы, однако данные об этом не зафиксировали.

Какие выплаты от государства получают ВПЛ

Напомним, сроки выплат ВПЛ были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.