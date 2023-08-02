Помощь ВПЛ: сроки упрощения процедуры для семей перенесли 2 августа, 07:55 Переселенцы (Фото:Максим Козицкий / Telegram)

Правительство Украины отсрочило до 1 ноября 2023 года изменение правил предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Согласно этим изменениям, за оформлением пособия на проживание должно было обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

За помощью ВПЛ и в дальнейшем должны обращаться все члены семьи по отдельности

В июле Кабмин изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

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Согласно этим изменениям, с 1 августа 2023 года за оформлением пособия на проживание должно было обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.

Но сегодня Правительство отсрочило введение в действие этой новации до 1 ноября 2023 года.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года автоматически продлили выплату помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Кого из переселенцев могут лишить выплат

Выплаты не будут продлевать ВПЛ, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Также с 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.