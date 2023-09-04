Помощь ВПЛ: стали известны новые требования к месту временного проживания переселенцев
Новые требования к месту временного проживания переселенцев (Фото:nuchao / depositphotos)
Правительство установило требования к обустройству мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Требования к площади, температуре и оборудованию
Кабмин одобрил постановление, утверждающее Порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц. Он впервые определяет механизм образования и учета таких мест, а также минимальные требования для жизнеобеспечения ВПЛ.
Главные требования следующие:
— разделение помещений на места общего пользования и с обустроенными койко-местами;
— устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудованию кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и прочим.
Областные, Киевская городская военные администрации обязаны в шестимесячный срок привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами.
Кроме того, решением Правительства поручено этим военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также — утвердить перечень таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет проводиться один раз в 6 месяцев.
Как ВПЛ получить жилищную субсидию
Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.
К заявлению о назначении субсидии переселенцу необходимо приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица).
Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:
— уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;
— центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
— сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Жилищную субсидию также можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:
— портал Дія;
— веб-портал электронных услуг ПФУ;
— мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Скачать его можно для Android и для IOS.