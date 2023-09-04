Помощь ВПЛ: стали известны новые требования к месту временного проживания переселенцев 4 сентября, 08:08 Новые требования к месту временного проживания переселенцев (Фото:nuchao / depositphotos)

Правительство установило требования к обустройству мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Требования к площади, температуре и оборудованию

Кабмин одобрил постановление, утверждающее Порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц. Он впервые определяет механизм образования и учета таких мест, а также минимальные требования для жизнеобеспечения ВПЛ.

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Главные требования следующие:

— разделение помещений на места общего пользования и с обустроенными койко-местами;

— устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудованию кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и прочим.

Областные, Киевская городская военные администрации обязаны в шестимесячный срок привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами.

Кроме того, решением Правительства поручено этим военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также — утвердить перечень таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет проводиться один раз в 6 месяцев.

Как ВПЛ получить жилищную субсидию

Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

К заявлению о назначении субсидии переселенцу необходимо приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица).

Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:

— уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;

— центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

— сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Жилищную субсидию также можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

— портал Дія;

— веб-портал электронных услуг ПФУ;

— мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Скачать его можно для Android и для IOS.