Помощь ВПЛ: кто из переселенцев может поселиться в санаториях
Переселенцы (Фото:Львовский городской совет)
Два украинских санатория в рамках экспериментального проекта Министерства социальной политики обеспечат проживание двум категориям внутренне перемещенных лиц.
Об этом заявила начальница ГУ Нацсоцслужбы в Полтавской области Лиана Новосад.
Где могут поселиться переселенцы и каким категориям доступна такая возможность
Два санатория в рамках экспериментального проекта Министерства социальной политики обеспечат проживание двум категориям ВПЛ.
Это санатории Слава в Миргороде на Полтавщине и Батькивщина в Трускавце Львовской области.
По словам Лианы Новосад, из числа ВПЛ в санатории могут переехать:
— пожилые люди;
— люди с инвалидностью.
По словам чиновницы, социальные услуги по предоставлению убежища, поддержанного проживания и социальной адаптации для таких лиц бесплатные.
Как ВПЛ получить жилищную субсидию
Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.
К заявлению о назначении субсидии переселенцу необходимо приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица).
Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:
— уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;
— центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
— сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Жилищную субсидию также можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:
— портал Дия;
— веб-портал электронных услуг ПФУ;
— мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Скачать его можно для Android и для IOS.