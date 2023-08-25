Помощь ВПЛ: кто из переселенцев может поселиться в санаториях

25 августа, 14:36
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Переселенцы (Фото:Львовский городской совет)

Переселенцы (Фото:Львовский городской совет)

Два украинских санатория в рамках экспериментального проекта Министерства социальной политики обеспечат проживание двум категориям внутренне перемещенных лиц.

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Об этом заявила начальница ГУ Нацсоцслужбы в Полтавской области Лиана Новосад.

Где могут поселиться переселенцы и каким категориям доступна такая возможность

Два санатория в рамках экспериментального проекта Министерства социальной политики обеспечат проживание двум категориям ВПЛ.

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Это санатории Слава в Миргороде на Полтавщине и Батькивщина в Трускавце Львовской области.

По словам Лианы Новосад, из числа ВПЛ в санатории могут переехать:

— пожилые люди;

— люди с инвалидностью.

По словам чиновницы, социальные услуги по предоставлению убежища, поддержанного проживания и социальной адаптации для таких лиц бесплатные.

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Как ВПЛ получить жилищную субсидию

Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

К заявлению о назначении субсидии переселенцу необходимо приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица).

Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:

— уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;

— центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

— сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Жилищную субсидию также можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

— портал Дия;

— веб-портал электронных услуг ПФУ;

— мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Скачать его можно для Android и для IOS.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Переселенцы Инвалиды Пенсионеры Жилье Санаторий Трускавец ВПЛ Миргород

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