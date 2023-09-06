Помощь ВПЛ: кто из переселенцев может получать 8500 гривен на семью в течение 6 месяцев 6 сентября, 10:00 Украинские переселенцы (Фото:HejUkraina/Twitter)

Датский совет по делам беженцев при поддержке Европейского Союза предоставляет целевую денежную помощь украинцам для аренды надлежащего жилья. Помощь предоставляется переселенцам в Днепропетровской области.

Какой размер пособия

Размер помощи (в месяц) зависит от количества членов семьи:

— 1 — 3 — 6 500 грн;

— 4 — 7 000 грн;

— 5+ - 8 500 грн.

Пример расчета помощи: семья из четырех человек может получить финансовую помощь на аренду жилья в размере 7 000 грн х 3 месяца = 21 000 грн (первая выплата) и 21 000 грн (вторая выплата).

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Общий размер помощи на семью составляет от 39 000 до 51 000 грн. Финансовая поддержка на аренду жилья рассчитана на 6 месяцев и будет выплачена двумя частями: первая часть (за первые 3 месяца) в течение 1−2 недель после одобрения поданной заявки и вторая часть (за остальные 3 месяца) через 3 месяца после выплаты первой части.

Кто может получить денежную помощь

Программа финансовой поддержки реализуется в Днепропетровской области, а именно: Кривой Рог, Желтые Воды, Каменское, Новомосковск, Павлоград.

В приоритете следующие категории населения:

— недавно перемещенные домохозяйства (менее 60 дней);

— домохозяйства, которые были перемещены с временно оккупированных территорий и из районов обстрела и расположены в пределах 30 км от линий противостояния или приграничных районов с Россией или Беларусью (согласно Приказу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря);

— домохозяйства, чье жилье было сильно повреждено (невозможно проживать) или разрушено из-за обстрелов или других стихийных бедствий (наводнение, лесные пожары и т. д. ) после 24 февраля 2022 года.

Чтобы получить финансовую поддержку, нужно соответствовать хотя бы одному из ниже перечисленных критериев:

— домохозяйство уже арендует жилье, но из-за низкого дохода и/или из-за роста стоимости аренды жилья или из-за других факторов уязвимости испытывает трудности с удовлетворением других базовых потребностей, что может привести к выселению и тому подобное;

— домохозяйство имеет по меньшей мере один источник дохода, позволяющий покрыть основные его потребности.

Как получить помощь

Чтобы получить финансовую поддержку, необходимо заполнить и отправить запрос по этой ссылке.

В заявке укажите следующую информацию:

— ФИО;

— возраст;

— стать;

— номер телефона;

— текущее место жительства;

— количество членов домохозяйства;

— источник дохода семьи и тому подобное.

Заполнение заявки на получение помощи еще не гарантирует ее получения.

Каждый запрос будет рассматриваться отдельно, в личном порядке.