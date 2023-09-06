Помощь ВПЛ: кто из переселенцев может получать 8500 гривен на семью в течение 6 месяцев
Украинские переселенцы (Фото:HejUkraina/Twitter)
Датский совет по делам беженцев при поддержке Европейского Союза предоставляет целевую денежную помощь украинцам для аренды надлежащего жилья. Помощь предоставляется переселенцам в Днепропетровской области.
Какой размер пособия
Размер помощи (в месяц) зависит от количества членов семьи:
— 1 — 3 — 6 500 грн;
— 4 — 7 000 грн;
— 5+ - 8 500 грн.
Пример расчета помощи: семья из четырех человек может получить финансовую помощь на аренду жилья в размере 7 000 грн х 3 месяца = 21 000 грн (первая выплата) и 21 000 грн (вторая выплата).
Общий размер помощи на семью составляет от 39 000 до 51 000 грн. Финансовая поддержка на аренду жилья рассчитана на 6 месяцев и будет выплачена двумя частями: первая часть (за первые 3 месяца) в течение 1−2 недель после одобрения поданной заявки и вторая часть (за остальные 3 месяца) через 3 месяца после выплаты первой части.
Кто может получить денежную помощь
Программа финансовой поддержки реализуется в Днепропетровской области, а именно: Кривой Рог, Желтые Воды, Каменское, Новомосковск, Павлоград.
В приоритете следующие категории населения:
— недавно перемещенные домохозяйства (менее 60 дней);
— домохозяйства, которые были перемещены с временно оккупированных территорий и из районов обстрела и расположены в пределах 30 км от линий противостояния или приграничных районов с Россией или Беларусью (согласно Приказу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря);
— домохозяйства, чье жилье было сильно повреждено (невозможно проживать) или разрушено из-за обстрелов или других стихийных бедствий (наводнение, лесные пожары
Чтобы получить финансовую поддержку, нужно соответствовать хотя бы одному из ниже перечисленных критериев:
— домохозяйство уже арендует жилье, но из-за низкого дохода и/или из-за роста стоимости аренды жилья или из-за других факторов уязвимости испытывает трудности с удовлетворением других базовых потребностей, что может привести к выселению и тому подобное;
— домохозяйство имеет по меньшей мере один источник дохода, позволяющий покрыть основные его потребности.
Как получить помощь
Чтобы получить финансовую поддержку, необходимо заполнить и отправить запрос по этой ссылке.
В заявке укажите следующую информацию:
— ФИО;
— возраст;
— стать;
— номер телефона;
— текущее место жительства;
— количество членов домохозяйства;
— источник дохода семьи и тому подобное.
Заполнение заявки на получение помощи еще не гарантирует ее получения.
Каждый запрос будет рассматриваться отдельно, в личном порядке.