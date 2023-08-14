До 2027 года. Германия хочет ежегодно выделять 5 млрд евро на помощь Украине — министр финансов 14 августа, 22:33 Министры финансов Украины и Германии — Сергей Марченко и Кристиан Линднер — министры финансов Украины и Германии (Фото:Минобороны Германии/Twitter)

В понедельник, 14 августа, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия каждый год планирует выделять на помощь Украине по 5 миллиардов евро.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Министры финансов Украины Сергей Марченко и Линднер подписали меморандум о сотрудничестве между Киевом и Берлином, который в будущем расширит возможности помощи бюджету Украины.



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Этот меморандум предусматривает предоставление Германией консультативной поддержки Украине в направлениях таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями и приватизации государственных предприятий.



В то же время Линднер отметил, что сейчас Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько надо».

Он подчеркнул, что в настоящее время, Германия уже обеспечила 22 млрд евро на финансовую поддержку Украины, из которых 12 млрд евро на военную помощь.

Линдер добавил, что в Германии уже разработали программу поддержки Украины до 2027 года, предусматривающую ежегодную разностороннюю поддержку на сумму 5 млрд евро ежегодно, сообщает издание Forbes.

Ранее Линднер поддержал передачу Украине крылатых ракет Taurus.

9 августа Германия сообщила о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot. А также подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1, которые ранее концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии.

14 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство его страны подготовило программу финансирования, которая предусматривает предоставить вооружение для Украины на сумму в 17 миллиардов евро до 2027 года.