Великобритания предоставит Украине более 20 млн долларов на усиление киберзащиты 18 июня, 17:56 Выделенный пакет помощи поможет Украине обеспечить защиту критической национальной инфраструктуры от российских атак (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Великобритания выделит 16 миллионов фунтов стерлингов (20,48 млн долларов) на помощь Украине в повышении уровня киберзащиты.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает Sky News.

«Это происходит, когда Украина начинает очередное контрнаступление против России, и добавляет к обещанным в прошлом году 6,35 млн фунтов стерлингов (8,1 млн долларов). Еще 9 миллионов фунтов стерлингов (11,51 млн долларов) потенциально могут поступить от международных союзников», — отмечает издание.

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Выделенный пакет помощи поможет Украине обеспечить защиту критической национальной инфраструктуры от российских атак, когда украинские военные продолжают вытеснять россиян с временно оккупированных территорий.

«Ужасные нападения России на Украину не ограничиваются варварским вторжением на территорию страны, но также включают отвратительные попытки атаковать кибер-инфраструктуру, которая предоставляет жизненно важные услуги, от банковских до энергетических, невинному украинскому населению», — подчеркнул Сунак.

Премьер-министр Великобритании добавил, что это финансирование имеет значение для прекращения этих нажимов, укрепления киберзащиты Украины и повышения способности страны выявлять и выключать вредоносное программное обеспечение.

Кроме того, на следующей неделе на конференции Сунак планируется обращение к предпринимателям и бизнесу с призывом увеличить инвестиции в Украину с целью помочь стране восстановить свою экономику после российского вторжения.

20 мая сообщалось, что в течение марта-апреля специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия зафиксировали рост количества российских кибератак на коммерческие компании, которые хранят много персональных данных граждан.

После полномасштабного российского вторжения в Украину кремлевские хакеры начали действовать гораздо активнее. Они атаковали все секторы жизнедеятельности нашего государства — от энергетики до органов власти в областях.