PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для быстрой помощи украинцам в прифронтовых районах 26 апреля, 15:51 Новости компаний PIN-UP Foundation

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation, который с прошлого года помогает пострадавшим от военных действий украинцам, начал реализацию собственного проекта — LINE-UP. Команда волонтеров развозит гуманитарную помощь в прифронтовые районы Украины.

К команде PIN-UP Foundation участились запросы от местных общин прифронтовых территорий Украины о помощи в обеспечении жителей жизненно-важной продукцией. Для быстрого покрытия ургентных потребностей украинцев команда Фонда создала оперативный проект LINE-UP, в состав которого вошли опытные волонтеры. Они закупают необходимые товары, выстраивают безопасный маршрут и развозят гуманитарную помощь по прифронтовым общинам. PIN-UP Foundation помогает украинцам продовольственными продуктами, гигиеническими товарами, медикаментами. При необходимости Фонд удовлетворяет технические потребности общин (генераторы, старлинки, аккумуляторы). Проект LINE-UP призван дать людям ощущение поддержки, повысить их моральный дух и способствовать укреплению единства нации.



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Первые поездки волонтеров состоялись в Купянский район Харьковской области в с.Куриловка, с.Новоосиново, с.Глушевка, с.Кругляковка, с.Сеньково, с.Синиха, с.Белое, с.Лесная стенка. Команда волонтеров PIN-UP Foundation доставила жителям сел бытовые, детские и медицинские наборы.



«Мы часто получаем запросы от волонтеров, местных администраций и просто украинцев, проживающих на прифронтовых территориях Украины. Поэтому запускаем проект LINE-UP и возлагаем на него большие надежды. Мы стремимся помочь как можно большему количеству украинцев и обеспечить их необходимыми товарами. Надеемся, что наша команда сможет удовлетворить все острейшие потребности людей», — прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Волонтеры Фонда ведут регулярную фиксацию своей активности в рамках проекта. Наблюдать за реализацией LINE-UP можно на странице PIN-UP Foundation в Instagram.



Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.