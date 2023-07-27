Помощь украинцам от CARE: кто получит 6600 гривен

27 июля, 13:54
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Денежная помощь для ВПЛ от организации CARE (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

Денежная помощь для ВПЛ от организации CARE (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи для ВПЛ от международной гуманитарной организации CARE через PrivatMoney.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Кто получит выплаты

Помощь получат внутренне перемещенные лица, которые временно проживают и зарегистрированы в определенных CARE общинах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов.

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При этом обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых:

— многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет, люди с инвалидностью (I-II группа);

— неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях);

— люди старше 60 лет;

— семьи, члены которых имеют хронические заболевания;

— семьи с беременными женщинами и кормящими женщинами.

Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые в течение последних 30 дней были вынуждены сменить место жительства, но не имеют вышеупомянутых критериев уязвимости.

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Какая будет сумма выплат

Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер помощи на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи.

«Выплата помощи будет осуществляться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту бенефициара», — пояснили в банке.

Добавим, что регистрация на получение помощи уже закрыта.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Гуманитарная помощь Беременные Выплаты Многодетные ВПЛ ПриватБанк

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