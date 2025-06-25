Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине оружие и боеприпасы, впрочем речь идет об объемах, законтрактованных еще при прошлом составе администрации и Конгресса. Ожидается, что летом 2025 года эти пакеты будут исчерпаны, а новых пока не запланировано. Украина ведет переговоры о закупке новых объемов оружия , в частности систем ПВО и ракет для них, это предложение планировалось обсудить на саммите «Большой семерки» в Канаде, однако этого не произошло. Новые надежды возложены на участие президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в саммите НАТО в Гааге.

Последствия прекращения американской помощи не будут мгновенными, однако, по мнению большинства аналитиков, это поставит под угрозу потенциал Сил обороны в среднесрочной перспективе.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, всего с февраля 2022 года страны мира выделили более 270 миллиардов евро на помощь Украине, что составляет около 80 млрд евро в год. США являются крупнейшим донором, но совокупная помощь от европейских стран превышает американскую: Европа выделила 156,1 млрд евро, а Штаты — 114,6 млрд евро.

Президент Дональд Трамп много раз повторял фразу о 350 млрд долларов, якобы выделенных Украине из средств налогоплательщиков, но статистика этого не подтверждает. Более того, 90% выделенной военной помощи тратится непосредственно в США на изготовление нового оружия или пополнение запасов.

В своей инфографике NV рассказывает важнейшие факты о структуре и объемах американской помощи Украине.

Инфографика: NV

Общий объем помощи США оценивается в 114,6 млрд евро, или 0,5% ВВП страны. 64,6% приходится на поставки военного характера.

Самые большие пакеты помощи поступили в Украину в октябре-декабре 2024 года, в последние недели президентской каденции Джо Байдена — 26,8 млрд евро.

Украина больше всего зависит от поставок ракетной артиллерии, боеприпасов и систем ПВО американского производства. Так, доля американских РСЗО (Himars и др.) составляет 86%, боеприпасов для артиллерии — 82%, зенитных систем дальнего действия (например, Patriot) — 70%.