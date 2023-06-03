«В Конгрессе есть два громких меньшинства». Экс-заместитель госсекретаря США Пола Добрянски — о том, кто решает судьбу поддержки Украины 3 июня, 09:45 NV Премиум На фото — Пола Добрянски, заместитель государственного секретаря США в 2001—2009 годах (Фото:Андрей Кравченко)

Говоря о будущем американской помощи Украине, следует принимать во внимание позицию простых американцев, а не высказывания «громких меньшинств» в Конгрессе, считает Пола Добрянски, бывший дипломат, эксперт по вопросам внешней политики США.

Через полтора года в США состоятся президентские выборы. И, по предположениям некоторых обозревателей, победа кандидата от Республиканской партии способна негативно повлиять на объемы помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву. Впрочем, Пола Добрянски, вице-глава Центра Скаукрофта по стратегии и безопасности в аналитическом центре Atlantic Council, убеждена: независимо от того, кто будет возглавлять Белый дом и какой состав будет у Конгресса, США продолжат поддерживать Украину.

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