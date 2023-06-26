90 тысяч гривен. Как освобожденным из плена украинкам получить помощь в Польше

26 июня, 15:18
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Помощь украинкам в Польше (Фото:mala-ma/ depositphotos)

Помощь украинкам в Польше (Фото:mala-ma/ depositphotos)

Освобожденные из плена украинские женщины могут получить единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч злотых (примерно 90 тысяч гривен).

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Выплаты осуществляет Фонд Шептицкого в рамках реализации программы поддержки украинских женщин, освобожденных из российского плена.

Где и как подать заявку

Подать заявку на помощь можно заполнив электронную форму по ссылке — eu-submit.jotform.com/230891603400346.

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Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 года включительно или до завершения финансирования данной программы.

Также для освобожденных из плена украинок есть возможность за счет фонда осуществить отпускно-реабилитационную поездку в Польшу. Прием заявок осуществляется до 15 июля 2023 года включительно.

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Более 200 украинок уже получили помощь от Фонда Шептицкого

Напомним, что финансовую помощь от Фонда Шептицкого уже получили 180 украинских женщин. Кроме того, 24 женщины также получили психологическую поддержку, 19 украинок приняли участие в оздоровительно-реабилитационной поездке в Польшу.

Программа действует благодаря сотрудничеству польского и украинского правительств, а ее финансирование обеспечивает Канцелярия Премьер-министра Польши.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Польша Помощь Пленные Плен Украинка

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