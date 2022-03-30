Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 30 марта и помощи для украинских переселенцев

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 30 марта .

Украинские беженцы в Пшемысле, Польша, 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

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