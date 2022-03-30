Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 30 марта и помощи для украинских переселенцев
Украинские беженцы в Пшемысле, Польша, 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 30 марта.
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Главное из брифинга Верещук:
- по трем согласованным гуманитарным коридорам на своем транспорте в Запорожье доехали 1530 человек, из них 812 — из Мариуполя, 718 — жители городов Запорожской области (Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Гуляйполе, Пологи, Орехов, Васильевка);
- российские оккупанты продолжают блокировать автобусы для эвакуации мирных жителей и грузовики с гуманитарной помощью в Васильевке. Украина продолжить делать все возможное, чтобы утром колонны пропустили;
- Верещук обсудила с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди строительство модульных городков для переселенцев и прямую денежную помощь для них;
- Управление верховного комиссара ООН по вопросам защиты беженцев совместно с Укрпоштой начало выплату 2220 грн переселенцам. Деньги можно получить через отделение Укрпошты. Запись в программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, сейчас она также проходит в Ужгороде и Мукачево. За дополнительной информацией можно обращаться по номеру 0 800 307 711;
- представительство Международной организации по миграции в Украине тоже начало внедрять программу по выдаче денежной помощи — пока только на Закарпатье, но действие программы планируют расширить на другие регионы. Размер помощи — тоже 2220 грн, ее смогут получить самые уязвимые группы внутренних переселенцев: беременные женщины и матери, которые сами воспитывают детей, семьи с двумя и более детьми, семьи, в которых есть лица с инвалидностью, и люди преклонного возраста. Чтобы получить помощь, сначала нужно зарегистрироваться в качестве внутренне перемещенного лица в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.
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