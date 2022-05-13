Как получить международную денежную помощь переселенцам — инфографика 13 мая, 17:35 Цей матеріал також доступний українською Переселенцы (Фото:adm.dp.gov.ua)

Из-за полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Для них предусмотрены выплаты по международным программам.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Согласно исследованию Международной организации по миграции 11,2 млн человек в Украине были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Из них более 7 млн — внутренние переселенцы.

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Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины начала программу финансовой поддержки пострадавшего населения.

Финансовая помощь составляет 2500 грн на человека. Человек не должен обращаться с отдельными заявлениями — выплаты будут начисляться вместе с государственной помощью. Приоритет отдается людям, перемещенным из общин, пострадавших от боевых действий.

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ЮНИСЕФ Спільно

Программа от ЮНИСЕФ Спільно предполагает, что семьи (независимо от наличия регистрации как ВПЛ) могут получить трехмесячную денежную поддержку в размере 2200 грн на человека (но не более пяти человек в семье), если они:

имеют трое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;

имеют двое и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Приемные родители/родители воспитатели также могут подавать заявку на получение помощи. Для получения средств необходимо зарегистрироваться на сайте. О принятом решении сообщают в СМС. Если решение будет положительным, выплата поступит в течение четырех недель с момента подачи заявки.

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Выплата от агентства ООН по делам беженцев

Агентство ООН по делам беженцев предоставляет трехмесячную денежную помощь в размере 2200 грн для людей, переместившихся на территорию Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей и зарегистрированных как ВПЛ.

Выплаты проводяь через отделения Укрпочты.

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Выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН

Всемирная продовольственная программа ООН предоставляет денежную помощь для переселенцев, временно проживающих в Ровенской и Винницкой областях.

Размер пособия составляет 2220 грн на одного человека, а максимальный объем пособия на одну семью составляет 6600 грн. (в количестве трех человек в домохозяйстве).

Денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН на территории Ровенской и Винницкой областей начисляется автоматически всем гражданам:

зарегистрированы как ВПЛ;

которые подали документы на получение пособия на жительство ВПЛ.

Обращаться за получением помощи от ООН в любой исполнительный орган лично — не нужно. Выплаты проводят через любой банк, поддерживающий платежную систему Western Union.

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Выплаты от Международной организации по миграции ( МОМ)

Международная организация по миграции (МОМ) запустила многоцелевую программу денежной помощи, которая заключается в предоставлении внутренне перемещенным лицам денежной выплаты в размере 2200 грн на человека.

В настоящее время проект реализуется только в Закарпатье и Винницкой области. В скором времени планируется расширение также на Черновицкую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Для получения помощи человек должен зарегистрироваться как ВПЛ в органах социальной защиты населения территориального общества или ЦНАПе.

Приоритет предоставляется: беременным женщинам, одиноким родителям, воспитывающим детей, семьям с двумя детьми и более, домохозяйствам, где есть люди с инвалидностью, пожилым людям (65+ лет).

В случае если человек подпадает под определенные критерии уязвимости, средства будут перечислены через АО Укрпочта в течение двух недель после заполнения данных.

Подробнее по ссылке.

Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев

Также к реализации программы ООН вовлечены другие международные организации. Норвежский совет по делам беженцев (NRC) внедряет проект по многоцелевой денежной помощи для ВПЛ.

Сейчас регистрация проходит только с помощью чат-бота в WhatsApp. Для регистрации необходимо скачать мессенджер WhatsApp на свой смартфон, добавить к вашим контактам номер 0 800 609 844 и отправить сообщение с текстом NRC.

Подробнее по ссылке.

Получить финансовую помощь в размере 2220 грн/чел/месяц можно только от одной из организаций, реализующих программу ООН. Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства.

Инфографика: Благотворительный фонд ССС

Инфографику создал благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



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