Помощь от ЮНИСЕФ: кто из украинцев может получить выплаты в 2023 году 9 июля, 08:05 Украинские многодетные семьи могут рассчитывать на помощь ЮНИСЕФ в 2023 году (Фото:UNICEF Украина)

Украинские многодетные семьи могут рассчитывать на помощь ЮНИСЕФ в 2023. Деньги можно получить как по программе Спільно, так и оформиться у представителей местных органов власти на новую программу помощи.

Помощь от ЮНИСЕФ Спільно

Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ Спільно — это дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны.

Многодетным семьям выплачивали помощь в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.

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Чтобы получить денежную помощь, необходимо было заполнить анкету на сайте ЮНИСЕФ и отправить ее, следуя инструкциям.

Регистрация на программу денежной помощи Спільно от ЮНИСЕФ была приостановлена 15 августа 2022 года. «Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, которые соответствуют критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь», — объясняют в организации.

Кто сможет получить помощь от ЮНИСЕФ в 2023 году

Хотя ЮНИСЕФ уже прекратила принимать новые заявки на выплаты, украинцы, которые уже подали заявки, все же смогут получить деньги в 2023 году.

Дело в том, что сейчас организация занимается проверкой данных и заявок, присланных украинцами еще в 2022 году (то есть до приостановления приема заявок).

Соответственно, если вы подали заявку на помощь от этих организаций, но до сих пор не получили выплаты, в 2023 году деньги должны вам зачислиться на счет, который вы отмечали при регистрации в программах.

Как оформить заявку на новую помощь от ЮНИСЕФ в 2023 году

Как указано на сайт ЮНИСЕФ, в течение 2023 года принять участие в программе могут семьи, которые имеют по крайней мере одного ребенка или более детей до 18 лет, и проживающих на территории восточной и южной Украины, на территориях, где восстановлен контроль правительства Украины и в общинах расположенных 30 км и ближе от линии соприкосновения (Харьковская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Николаевская области).

Сейчас регистрацию на денежную программу осуществляют исключительно представители местных органов власти, работники социальных департаментов областных, городских, районных администраций и организации-партнеры ЮНИСЕФ.

Узнать важные детали по получению помощи обращайтесь по номеру горячей линии Спільно 0 800 600 017 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье выходной, звонки бесплатные).