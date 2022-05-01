ЮНИСЕФ для переселенцев. В Украине открыли городок для детей из внутриперемещенных семей 1 мая, 20:16 Цей матеріал також доступний українською В Хмельницкой области официально открыли детский городок для адаптации и социализации внутри перемещенных детей (Фото:UNICEF Украина)

Сегодня, 1 мая, в городе Каменец-Подольский официально открыли детский городок для адаптации и социализации переселенцев-детей в Хмельницкой области.

В городе с детьми уже работают педагоги, психологи и волонтеры. Здесь ежедневно проводят различные активности для детей из внутренне перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Бучи, Ирпеня, Запорожья и других украинских городов, наиболее пострадавших от войны россии против Украины.

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Павильонный городок открыт по инициативе и при поддержке Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины совместно с Каменец-Подольским городским советом и проектом From Ukraine и UNICEF Ukraine.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что открытие символично состоялось в канун Дня Европы.

«Война стала едва ли не самым большим ударом для самых уязвимых наших детей. Детский городок позволит уменьшить стресс для детей, которые вынуждены были покинуть свои дома, убегая вместе с семьями от войны. Здесь могут оказать профессиональную помощь вашему малышу, ежедневно проводятся мастер-классы, в том числе на свежем воздухе, чтобы отвлечь детей, здесь они смогут найти новых друзей», — Ольга Стефанишина.

Так, каждый павильон назван как одна из столиц ЕС, например, здесь есть свой Париж и Берлин.

Вице-премьер-министр добавила, что правительство продолжает активное сотрудничество со странами ЕС для обеспечения прав и защиты украинских граждан:

«Мы искренне благодарны за то, что с первого дня для украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, были открыты границы Евросоюза. Мы работаем в дальнейшем над поддержкой перемещенных лиц как внутри государства, так и в государствах-членах ЕС», — подчеркнула Ольга Стефанишина.

Проект From Ukraine оказывает медиаподдержку волонтерским и государственным гуманитарным инициативам, а также занимается разработкой и реализацией социальных инициатив по защите женщин с детьми. Штаб создан при содействии Офиса Вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

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