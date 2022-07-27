«Помощь от ООН» в Украине: что это за выплаты, кто и как может их получить и как подать заявку в єДопомога 27 июля, 14:02 Сюжет Очередь желающих подать заявку на получение выплат от международных организаций в Виннице, 26 июля (Фото:20 минут)

В украинских городах, включая отдаленные от фронта области, выстраиваются очереди пенсионеров за «помощью от ООН», которую теперь могут получать не только беженцы от войны (внутренне перемещенные лица). НВ объясняет, о какой помощи идет речь, кто и как именно может ее получить.



Что происходит?

В последние дни региональные СМИ сообщают о толпах пенсионеров и других малообеспеченных категорий украинцев, которые выстраиваются в очереди у отделений банков, чтобы оформить заявку на получение помощи от международных организаций.

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Вот схожие репортажи из нескольких областных центров Украины:

Винница ( «В Виннице возле отделений двух банков ПриватБанк и А-Банк на протяжении нескольких дней ажиотаж. Образовался он из-за того, что горожане начали массово оформлять выплаты международных организаций. Теперь получить денежную помощь от ООН могут не только переселенцы, но и винничане», — сообщает издание 20 хвилин ).

«В Виннице возле отделений двух банков ПриватБанк и А-Банк на протяжении нескольких дней ажиотаж. Образовался он из-за того, что горожане начали массово оформлять выплаты международных организаций. Теперь получить денежную помощь от ООН могут не только переселенцы, но и винничане», — сообщает издание ). Тернополя ( «Услышала, что дают помощь пенсионерам. Заняла очередь. Очередь большая была до обеда. Пошла, взяла код в налоговой, стою, жду с шести утра», — рассказала Суспільному одна из женщин в очереди к отделению банка).

«Услышала, что дают помощь пенсионерам. Заняла очередь. Очередь большая была до обеда. Пошла, взяла код в налоговой, стою, жду с шести утра», — рассказала Суспільному одна из женщин в очереди к отделению банка). Ровно ( «Огромные очереди пенсионеров образовались возле отделений А-Банка по всему Ровно. Именно слухи [о помощи от ООН] "привели" к банкам по всему городу пенсионеров", — сообщало несколько недель назад ровенское Радио Трек).

Как уточнило Cуспільне, люди надеются на возможность получать помощь в размере 2 220 гривен в течение трех месяцев в случае одобрения их заявок.

Очередь на подачу заявок єДопомога в Виннице / Фото: 20 хвилин

Очередь на подачу заявок єДопомога в Виннице / Фото: 20 хвилин

Какую помощь дают и кому? Кто может подавать заявки?

Из-за ажиотажной волны запросов на подобную помощь Министерство социальной политики 26 июня обнародовало детальные разъяснения по этим выплатам.



Там объяснили, что украинцы действительно имеют возможность подать заявку на помощь от международных организаций — об этом Минсоцполитики объявило еще 31 мая.

Эта программа работает в рамках платформы єДопомога и была создана Кабмином при поддержке Программы развития ООН (ПР ООН) в Украине и правительства Швеции – с целью поддержки украинцев во время российской агрессии.

«єДопомога международная» — одно из трех подразделений этой платформы, предоставляющее возможность подать заявку на помощь от международных организаций самостоятельно или в отделении банка.

Документы каждого заявителя рассматриваются индивидуально, пояснили в Минсоцполитики. «Заявку на платформе может оставить любой человек, а вот решение о выплатах и о том, каким категориям населения помочь, принимают международные организации», — пояснили в ведомстве. Со своей стороны Минсоцполитики верифицирует данные заявителя: их проверяют по имеющимся государственным информационным реестрам и базам данных.



Наибольшие шансы получить выплаты имеют самые незащищенные слои населения, которые являются приоритетными для международных организаций. Это лица, имеющие следующие социальные статусы:



лицо с инвалидностью,



пенсионер,

одинокая мать или отец,

многодетная семья,

получатель помощи малообеспеченным семьям,

внутренне перемещенные лица.

Однако принадлежность к одной из этих категорий еще не означает автоматического оказания помощи, предупреждают в Минсоцполитики.



«Просим обратить внимание, что запросы от международных организаций на реестры заявок, как правило, имеют несколько критериев. К примеру, это пенсионер + определенный регион или другая социальная категория!» – объяснили в ведомстве. Так, например, в последнем реестре, предоставленном Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине, была указана информация по заявкам из перечня категорий, таких как: малообеспеченные семьи и лица с инвалидностью второй группы, зарегистрированные в определенных международной организацией территориях (областях):



Луганская,



Донецкая,

Херсонская,

Николаевская,

Сумская,

Черниговская.

Запорожская.

Сколько человек получат такую помощь?

В Минсоцполитики надеются, что в целом будут реализованы проекты дополнительных выплат наиболее уязвимым категориям населения для более 2 млн человек на общую сумму более 10 млрд гривен.



В настоящее время в реестры передана информация для выплаты 189 428 людям, которые заполнили заявку через платформу «єДопомога міжнародна».



Минсоцполитики также имеет перечень лиц, подпадающих под указанные в меморандумах категории, насчитывающий 780 722 украинца.



Как оформить заявку єДопомога на международные выплаты?

Заявку можно оформить онлайн, для этого не обязательно идти в отделение банка.



Достаточно сделать следующие шаги:



Зайти на платформу єДопомога (

Выбрать направление « Выплаты от международных организаций» Заполнить заявку: внимательно заполнить номер телефона, IBAN, ИНН ( РНОКПП) и паспортные данные ( IBAN не является обязательным условием для выплаты, некоторыми меморандумами предусмотрена возможность получения денежного перевода).

«Важно, что только один родитель может подать информацию о детях в своем заявлении, не нужно в каждую заявку их включать, ведь будут дубли и ошибка», — добавили в Минсоцполитики.

Для заполнения заявки вам необходимы следующие данные:



ФИО согласно идентификационному документу;



регистрационный номер учетной карты налогоплательщика ( РНОКПП), ранее – индивидуальный налоговый номер ( ИНН)

РНОКПП), ранее – индивидуальный налоговый номер ИНН) паспорт гражданина Украины, ID-карта, вид на постоянное или временное проживание, свидетельство о рождении ребенка;

адреса зарегистрированного и фактического места жительства;

ваш номер телефона;

IBAN ( необходим для выплаты пособия на счет, однако возможны также выплаты денежным переводом без указания IBAN).

Статус своей заявки можно также проверить на странице єДопомога.



Где узнать номер IBAN?

Этот номер можно узнать в личном кабинете или в приложении банка, где открыт банковский счет человека.



Куда зачисляют средства?

Как объяснял недавно заместитель министра соцполитики Константин Кошеленко, заявители смогут получить деньги:



на свою банковскую карту,

в виде международного перевода через Western Union или MoneyGram.

Как быстро начисляются выплаты?

По словам Кошеленко, точных сроков для каждой заявки нет.

« Ведь именно международные организации определяют категории населения, кому они готовы помочь, обращаются к нам, и мы передаем реестр с верифицированными заявками согласно запросу в рамках заключенного меморандума. Так что выплата может быть через месяц, два или больше», — объяснил заместитель министра соцполитики.

Минсоцполитики при этом пытается расширить количество международных организаций, которые могут предоставить денежную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Кто осуществляет выплаты?

Среди международных организаций, помогающих украинцам:



миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и общество Красного Креста,



компания Red Rose, которая способствует выплате наличными при поддержке Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,

ЮНИСЕФ,

Всемирная продовольственная программа ООН

Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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