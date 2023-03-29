Новые критерии и сумма. УВКБ ООН возобновило регистрацию на получение денежной помощи: кто имеет право на выплаты 29 марта, 16:49 Агентство ООН по делам беженцев возобновило регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и пострадавших от войны лиц (Фото:Niklas Jeromin/pexels)

В Минреинтеграции сообщили, что Агентство ООН по делам беженцев снова начало оказывать многоцелевую денежную помощь для населения, пострадавшего от военных действий.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для оказания своей помощи, в том числе денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

Видео дня

Кто может получить помощь от УВКБ ООН 2023

С целью обеспечения, чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, УВКБ ООН в Украине будет применять критерии соответствия, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей.



Новые критерии соответствия включают:

1. лиц или семей, относящихся к одной из категорий ниже:

внутренне перемещенные лица ( ВПЛ) от 24 февраля 2022 г.;

ВПЛ) от 24 февраля 2022 г.; население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 г. в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 г.

2. И соответствующие одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:

семья, имеющая только одного родителя ( или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми ( 55 лет и старше);

или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми 55 лет и старше); семья, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких пожилых людей (5 5 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

5 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет; семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями ( инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

инвалидность, хронические заболевания, т.п.); приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями ( документально подтвержденные).

3. И не зарегистрированные из УВКБ ООН ранее, а также не получавшие денежную помощь от других организаций.

Лица, отвечающие критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5,400 грн. на одного члена семьи. Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали денежную помощь от другой организации. Сумма пособия базируется на сумме прожиточного минимума прогнозируемого на апрель 2022 года и составляет 2220 грн. на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период.

Горячая линия УВКБ ООН: 0800307711

Информация о локациях регистрации в помощь здесь.