Помощь от ООН с 1 июля: кто получит 2 220 грн и как подать заявку 30 июня, 08:45 В Украине продолжается прием заявок на денежную помощь от ООН (Фото:www.rv.gov.ua)

В Украине продолжается прием заявок на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Рассказываем, кто может получить денежную помощь от ООН, где регистрироваться и что предусматривает финансовая поддержка.

Кто может получить выплаты от ООН

Программа ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

Видео дня

На помощь могут претендовать семьи, которые не получали ранее помощь от международных организаций, имеют доход, менее чем 5 400 грн на одного человека, а также относятся к следующим категориям:

— переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

— лица, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень может быть дополнен);

— люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, и уже вернулись к постоянному месту жительства (в том числе и из-за рубежа).

УВКБ ООН также установило обязательные критерии уязвимости для всех трех вышеупомянутых категорий, дающие возможность подать заявку на помощь. Это должно быть:

— семья, которая имеет только одного из родителей с детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

— семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

— семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

— приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (требуется документальное подтверждение).

Если ваша семья соответствует всем требованиям, вы должны подтвердить это документально.

Зарегистрироваться можно одним домохозяйством, если оно состоит из:

— главы домохозяйства;

— жены/мужа;

— его/ее детей (до 23 лет);

— его/ее родителей;

— его/ее дедушки и бабушки, только если они находятся на их иждивении. В противном случае должны быть зарегистрированы отдельно.

Где подавать заявку

Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту, который является партнером УВКБ ООН.

Для подачи заявления вам необходимо обратиться в пункты регистрации в своем городе или области. На официальном сайте Право на защиту вы тоже найдете актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.

Получить консультацию можно, воспользовавшись Telegram-каналом организации, или по номеру 0 800 307 711.

Если вы зарегистрированы в УВКБ ООН и не получали денежную помощь от другой организации, вы получите sms-сообщение не менее чем через месяц после даты регистрации на денежную помощь УВКБ ООН. Если через 2 месяца выплаты не будет, позвоните на горячую линию УВКБ ООН или оставьте сообщение в Telegram-канале.

Документы, которые понадобятся для регистрации

С собой нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи:

— налоговый номер;

— национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

— справка ВПЛ (при наличии);

— банковская карта главного заявителя (карты еДопомога не подходят);

— свидетельство о рождении детей (при наличии);

— документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

— удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Что предусматривает денежная помощь от ООН

Если ваша семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2 220 грн (на одного человека).

Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев. Обратите внимание, что 2 220 грн — это выплата на одного человека. То есть, если в вашей семье три человека, суммарно вы получите 19 980 грн.

Напоминаем, подать заявку могут не только ВПЛ, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства.