Минимальная и максимальная сумма. Пособие по безработице в 2023 году: продолжительность предоставления государственной поддержки 11 марта, 06:05 Пособие по безработице в 2023 году (Фото:Elnur/depositphotos)

Украинцы, потерявшие работу, которые стали на учет в центр занятости и получили статус безработного, могут получить денежную помощь по безработице от государства.

Согласно Закону Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы, во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законодательством на 1 января календарного года. Следовательно, с 1 января 2023 года максимальный размер пособия по безработице составляет 6700 грн.

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Размер минимальной помощи по безработице составляет 1000 гривен. Он применяется для людей со стажем менее семи месяцев в течение последнего года. Как оформить пособие по безработице читайте здесь.

Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа) - 360 календарных дней. Как известно, пособие по безработице назначается с первого дня после дня предоставления статуса безработного.



По данным Киевского городского центра занятости, по состоянию на 1 января 2023 года пособие по безработице в столице получали 4,8 тыс. безработных.