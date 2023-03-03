Выплаты ВПЛ: что изменилось с марта и кто теряет право получать помощь 3 марта, 16:16 Выплаты ВПЛ: что изменилось с марта и кто теряет право получать помощь (Фото:Dmitry Glazunov/pexels)

С началом войны, более 7 млн. украинцев были вынуждены покинуть свои дома и получили статус внутренне перемещенного лица. Вынужденные переселенцы имеют право получать государственные выплаты в размере 2000 или 3000 грн.

Ежемесячно ВПЛ имеют право получать помощь от государства на жизнь. В марте 2023 года Украина продолжает выплачивать денежную помощь украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами.

Видео дня

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что люди, вынужденные покинуть собственный дом из-за войны, будут и дальше получать помощь от Правительства: «В этом году мы автоматически продолжили выплаты для ВПЛ. В прошлом году была выплачена поддержка на 53,5 млрд грн».

Помощь ВПЛ с 1 марта: что изменилось

С 1 марта 2023 года в Украине размер денежной помощи для ВПЛ останется без изменений. Переселенцы могут получить следующие выплаты:

для лиц от 18 лет – 2 000 грн;

для детей ( до 18 лет) и лиц с инвалидностью – 3 000 грн.

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики через АО Ощадбанк ежемесячно, до 3, 13 и 23 числа. Однако сама выплата производится на основании реестра внутренне перемещенных лиц и зачисляется один раз в месяц.

Кому оказывается помощь ВПЛ

Министерство реинтеграции отмечает, что право получать выплаты ВПЛ имеют:

граждане, выехавшие из населенных пунктов, входящих в перечень территорий, на которых ведутся/велись боевые действия или находящиеся под временной оккупацией РФ;

граждане, имеющие непригодное для проживания/разрушенное жилье и подали до 20 мая прошлого года заявку на возмещение потерь;

украинцы, которые могут предоставить документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения жилья из-за боев, терактов, диверсий, вызванных российской агрессией;

граждане, ежемесячно получавшие адресную помощь как ВПЛ по состоянию на 24 февраля 2022 года;

лица, которые после 24 февраля 2022 повторно выехали с территорий, которые находятся под временной оккупацией или где ведутся бои.

Кто в марте имеет право получить помощь ВПЛ

В Украине периодически обновляется Список областей и общин, на основании которого украинцам начисляется помощь. Так, приказом Минреинтеграции согласно последнему обновлению в список вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях. Полный список общин для выплат ВПЛ находится здесь.