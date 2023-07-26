Помощь от Фонда Шептицкого: украинкам продлили прием заявок на реабилитационную поездку в Польшу 26 июля, 10:47 Поездка в Польшу (Фото:Alamy via Reuters)

Продолжен прием заявок на реабилитационную поездку в Польшу для освобожденных из плена украинок, которую организует Фонд блаженного Климентия Шептицкого.

Об этом сообщили на сайте Минреинтеграции.

Срок приема заявок на поездку продлили до конца июля

На своем заседании комиссия Фонда Шептицкого уже одобрила 18 заявок на участие в оздоровительно-реабилитационной поездке. Срок приема таких заявок пока продлен до 31 июля 2023 года включительно.

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Поездка состоится в рамках Программы поддержки украинских женщин, которые были освобождены из российского плена

Программу инициировали Канцелярия Премьер-министра Польши и Минреинтеграции Украины. Средства на ее реализацию предоставляются правительством Польши.

Где и как подать заявку на финансовую помощь

Освобожденные из плена украинские женщины также могут получить от Фонда Шептицкого единовременную финансовую помощь в размере 10 тыс злотых (примерно 90 тыс гривен).

Подать заявку на помощь можно заполнив электронную форму по ссылке — eu-submit.jotform.com/230891603400346.

Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 года включительно или до завершения финансирования данной программы.

Как отмечают в Минреинтеграции, размер помощи указан до ее налогообложения.