Помощь от Фонда Шептицкого: украинкам продлили прием заявок на реабилитационную поездку в Польшу

26 июля, 10:47
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Поездка в Польшу (Фото:Alamy via Reuters)

Поездка в Польшу (Фото:Alamy via Reuters)

Продолжен прием заявок на реабилитационную поездку в Польшу для освобожденных из плена украинок, которую организует Фонд блаженного Климентия Шептицкого.

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Об этом сообщили на сайте Минреинтеграции.

Срок приема заявок на поездку продлили до конца июля

На своем заседании комиссия Фонда Шептицкого уже одобрила 18 заявок на участие в оздоровительно-реабилитационной поездке. Срок приема таких заявок пока продлен до 31 июля 2023 года включительно.

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Поездка состоится в рамках Программы поддержки украинских женщин, которые были освобождены из российского плена

Программу инициировали Канцелярия Премьер-министра Польши и Минреинтеграции Украины. Средства на ее реализацию предоставляются правительством Польши.

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Где и как подать заявку на финансовую помощь

Освобожденные из плена украинские женщины также могут получить от Фонда Шептицкого единовременную финансовую помощь в размере 10 тыс злотых (примерно 90 тыс гривен).

Подать заявку на помощь можно заполнив электронную форму по ссылке — eu-submit.jotform.com/230891603400346.

Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 года включительно или до завершения финансирования данной программы.

Как отмечают в Минреинтеграции, размер помощи указан до ее налогообложения.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Польша Пленные Гуманитарная помощь Реабилитация Украинцы за границей

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