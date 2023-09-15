Помощь ООН: сколько украинцев смогут получить зимние наборы и топливо 15 сентября, 10:05 ООН (Фото:ООН / Facebook)

ООН планирует обеспечить почти миллион украинцев зимними наборами и топливом.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Зимние наборы для украинцев

Кластер ООН по вопросам жилья и непродовольственных товаров в Украине планирует обеспечить зимними наборами до 1 миллиона человек.

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В частности, подготовлены специальные наборы для зимы, куда входят:

- зимние высокотемпературные одеяла;

- матрасы и покрывала;

- электрические и твердотопливные обогреватели.

Еще один вид помощи — это обеспечение топливом: дровами, угольными брикетами.

Кластер ООН тесно сотрудничает с Минреинтеграции, с региональными и местными властями по подготовке к зимнему периоду.

Кто из пенсионеров может получить доплаты от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, которые:

- проживают на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень);

- получают пенсионные выплаты меньше 3000 грн;

- не получали других денежных пособий (помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Размер доплат и нужно ли писать заявление на помощь

Пенсионеры, которые соответствуют условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты — 100 грн.

Средства выплачиваются непосредственно на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация о пенсионерах, которые соответствуют требованиям программы, содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не нужно.

Программа нацелена примерно на 260 тысяч пенсионеров, и каждый пенсионер будет получать платежи минимум четыре месяца подряд.