Италия выделила €38,5 млн на восстановление и сохранение Одесского региона

Верховная Рада ратифицировала два грантовых соглашения для восстановления Одесской области (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

Верховная Рада в четверг, 15 января, ратифицировала два грантовых соглашения на общую сумму €38,5 млн между Украиной и Италией по программе восстановления и сохранения Одесской области .

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, эти соглашения — результат почти года системной работы с итальянским правительством.

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Кулеба говорит, что в рамках первого договора Украина получит €32,5 млн безвозвратной помощи. Средства направят на восстановление ключевых объектов исторической застройки Одессы, в частности памятников в зоне охраны ЮНЕСКО.

«Речь идет не только о сохранении зданий, а прежде всего о восстановлении Одессы как важного культурного, экономического и туристического центра Юга Украины», — отметил вице-премьер.

По другому ратифицированному соглашению Италия предоставит €6 млн гранта на модернизацию и реконструкцию Татарбунарской и Килийской оросительных систем в Одесской области.

Кулеба говорит, это позволит эффективнее использовать воду, расширить площади полива, увеличить урожаи, поддержать аграриев и повысить устойчивость региона к изменениям климата.

Он отметил, что грант предусматривает обновление насосов, очистку каналов и внедрение автоматизированного управления.

15 января российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по порту Черноморска Одесской области. Пострадал член экипажа гражданского грузового судна.

Также в ночь на 15 января армия РФ атаковала юг Одесской области, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.