ЕС выделит 10 млн евро на создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Кая Каллас объявила о выделении первых 10 миллионов евро на создание спецтрибунала (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении первых 10 миллионов евро на создание спецтрибунала для рассмотрения преступлений РФ, а также еще 6 млн евро на поддержку депортированных РФ украинских детей и жертв сексуального насилия.

Об этом она сказала во время пресс-конференции.

«Сегодня я также могу объявить о выделении первых 10 миллионов евро на создание специального трибунала для рассмотрения преступлений России», — сказала она на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в понедельник.

Реклама

Каллас напомнила, что в мае во Львове состоялась встреча министров иностранных дел ЕС по запуску работы этого трибунала.

«Российские лидеры несут ответственность за эту войну, и если бы не было преступления агрессии, не было бы и дальнейших преступлений или зверств. Поэтому никто не должен остаться безнаказанным за совершенные преступления», — подчеркнула Каллас.

Отдельно она отметила, что депортация Россией украинских детей и сексуальное насилие — это «одни из самых мрачных страниц войны, развязанной Россией».

«Сегодня мы выделяем еще 6 миллионов евро на поддержку ухода за детьми, депортированными Россией, и жертвами сексуального насилия. Это поможет обеспечить надлежащую заботу о жертвах этих преступлений», — сообщила Каллас.

13 октября Каллас прибыла в Киев с рабочим визитом.

9 октября Каллас заявила, что Украина не сможет самостоятельно победить в войне против России.

Ранее Каллас заявила, что Европа не может самостоятельно «нести бремя» войны и не несет единоличной ответственности за помощь Украине.

Она также сказала, что «без США не существует НАТО», и подчеркнула необходимость поддержки со стороны страны.