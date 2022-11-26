Литва отправила в Украину шесть грузовиков со 114 трансформаторами — Минэнергетики

26 ноября, 17:40
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом (Фото:Минэнергетики)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом (Фото:Минэнергетики)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом обсудил помощь украинскому энергосектору. На днях из Литвы в Украину отправлено шесть грузовиков с трансформаторами разной мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

Герман Галущенко проинформировал литовского коллегу о чрезвычайных разрушениях украинской энергетической инфраструктуры в результате масштабных ракетных обстрелов со стороны России. Также он подчеркнул, что украинские энергетики работают круглосуточно для возобновления энергоснабжения.

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«Учитывая значительные повреждения в энергосистеме, сейчас энергетики испытывают критическую потребность в оборудовании и материалах», — подчеркнул украинский министр.

Дайнюс Крейвис выразил всестороннюю поддержку украинскому народу и подчеркнул, что Литва будет помогать Украине и дальше. Всего Литва намерена предоставить 252 трансформатора.

Также готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 млн евро.

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С начала войны литовские энергетические компании и организации уже оказали специализированную поддержку по ремонту и реконструкции украинского энергосектора общей стоимостью 3 млн евро.

В субботу 26 ноября премьер-министры Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках Люблинского треугольника.

https://www.youtube.com/embed/858d14IESsE
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Литва Энергетика Трансформаторы Министр энергетики Герман Галущенко Война России против Украины

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