Выдадут по 2200 грн. Верещук рассказала, кто, где и как может получить помощь для внутренних переселенцев 31 марта, 10:56 Цей матеріал також доступний українською Внутренне перемещенные лица начнут получать денежную помощь (Фото:Alexandros Avramidis / Reuters)

Внутренне перемещенные лица могут получить по 2220 грн наличными в отделениях Укрпошты.

Об этом заявила вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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«Управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев совместно с Укрпоштой выплачивает по 2220 грн каждому перемещенному лицу. Получить наличные можно через отделения Укрпошты», — сказала Верещук.

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Запись для участия в программе проходит в Ужгороде, Мукачево и Львове.

Адреса регистрации:

— Львов, ул. Трускавецкая, 2б;

— Львов, ул. Палия, 15;

— Ужгород, гуманитарный штаб Совиное гнездо ул. Ференца Ракоци, 2;

— Ужгород, пл. Петефи, 24;

— Мукачево, ЦПАУ, ул. Духновича 2.

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 0 800 307 711.

Также Верещук сообщила, что «представительство международной организации по миграции в Украине тоже начало внедрять программу по предоставлению денежной помощи. Сейчас это только Закарпатье, но планируем расширить действие этой программы и на другие регионы».

Она уточнила, что размер помощи также составляет 2220 грн, а получить ее смогут только уязвимые группы населения среди внутренне перемещенных лиц.

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