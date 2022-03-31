Выдадут по 2200 грн. Верещук рассказала, кто, где и как может получить помощь для внутренних переселенцев
Внутренне перемещенные лица начнут получать денежную помощь (Фото:Alexandros Avramidis / Reuters)
Внутренне перемещенные лица могут получить по 2220 грн наличными в отделениях Укрпошты.
Об этом заявила вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Война России против Украины — главные события 31 марта
«Управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев совместно с Укрпоштой выплачивает по 2220 грн каждому перемещенному лицу. Получить наличные можно через отделения Укрпошты», — сказала Верещук.
Запись для участия в программе проходит в Ужгороде, Мукачево и Львове.
Адреса регистрации:
— Львов, ул. Трускавецкая, 2б;
— Львов, ул. Палия, 15;
— Ужгород, гуманитарный штаб Совиное гнездо ул. Ференца Ракоци, 2;
— Ужгород, пл. Петефи, 24;
— Мукачево, ЦПАУ, ул. Духновича 2.
За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 0 800 307 711.
Также Верещук сообщила, что «представительство международной организации по миграции в Украине тоже начало внедрять программу по предоставлению денежной помощи. Сейчас это только Закарпатье, но планируем расширить действие этой программы и на другие регионы».
Она уточнила, что размер помощи также составляет 2220 грн, а получить ее смогут только уязвимые группы населения среди внутренне перемещенных лиц.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.