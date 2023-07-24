США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие дни — Госдеп 24 июля, 23:06 США (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

США уже в ближайшие дни объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга в понедельник, 24 июля.

Миллер отказался комментировать контрнаступление Сил обороны Украины, аргументируя это тем, что эту задачу «нужно оставить украинским военным».



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По его словам, Украина уже имеет все необходимое для проведения контрнаступления.



Миллер подчеркнул, что США поставили Украине большое количество военной техники так же, как союзники и партнеры в Европе и во всем мире.



«И мы будем продолжать это делать, так что вы можете ожидать новые объявления о военной помощи в ближайшие дни», — подчеркнул Миллер.



Он отметил, что США вместе с другими странами НАТО продолжат «стоять вместе твердо», чтобы дальше поддерживать украинские наступательные действия.

19 июля США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи для Украины на 1,3 миллиарда долларов.

20 июля в Пентагоне заявили, что будут продолжать оказывать военную помощь для украинских защитников.

21 июля издание Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что Соединенные Штаты Америки планируют во вторник, 25 июля, объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов США.