Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский в Telegram.

По его словам, накануне украинские военнослужащие с помощью беспилотников доставили семьям с детьми 15 пакетов общим весом более 600 килограммов. У них были сухие завтраки, молоко, развивающие игры и игрушки.

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«Несмотря на российскую оккупацию и сложные условия, в которых оказались жители Херсонщины, наши подразделения продолжают поддерживать людей», — отметил глава МВД.

Фото: Іван Вигівський / Telegram

Фото: Іван Вигівський / Telegram

Фото: Іван Вигівський / Telegram

Фото: Іван Вигівський / Telegram

Он добавил, что среди детей, которые находятся в заблокированных Олешках, есть те, кто родился уже во время полномасштабной войны.

«Поддерживаем эти семьи и доставляем им продукты первой необходимости», — подчеркнул Виговский.

Министр также поблагодарил всех, кто собирал свертки, руководил дронами и обеспечивал прикрытие, а также тех, кто, рискуя жизнью, помогает украинцам на временно захваченной территории.

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Оно должно начаться 29 октября, чтобы доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию мирных жителей, заявили в Белом доме.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня в районе населенного пункта с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Гуманитарная катастрофа из-за действий российских оккупантов в Олешках — что известно

16 сентября немецкая газета Bild написала, что жители Олешки находятся в гуманитарной блокаде. Местные жители рассказывают, что пережили лето благодаря овощам с собственных огородов, но теперь, когда сезон подошёл к концу, над ними нависла угроза голодной смерти.

Тогда же омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в течение длительного времени не подтверждает готовность провести эвакуацию гражданских лиц из Олешек — несмотря на предварительные договоренности и подготовленные алгоритмы миссии.

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20 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина выносит ситуацию в Олешках и других оккупированных общинах Херсонской области на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

26 сентября Сибига призвал международные организации мобилизовать ресурсы для доставки помощи в Олешки.

27 сентября глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил, что украинские военные с помощью дронов недавно доставили жителям оккупированных Олешек 4000 кг продуктов в 100 различных мест.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, в ходе которого обсудил гуманитарную катастрофу во временно оккупированных Олешках.

«Мы работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решение. Его Святейшество сообщил о контактах с российской стороной по этому поводу», — подытожил глава украинского государства.