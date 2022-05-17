«Помогали российским ДРГ». В Николаеве задержана группа агентов оккупантов — СБУ 17 мая, 18:14 Цей матеріал також доступний українською Разрушенное оккупантами здание Николаевской ОГА (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

СБУ сообщает, что обезвредила группу местных жителей, которые должны были провести ДРГ оккупантов в Николаев.

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«Установлено, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

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Отмечается, что агенты собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях ракетных ударов по Николаеву. Для получения информации о позициях украинских подразделений, подозреваемые, по данным следствия, пытались «в темную» использовать действующих военнослужащих: выспрашивали у них секретную информацию в дружеском разговоре.

«После „успешного“ выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим — обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевской области», — добавили в ведомстве.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене.

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