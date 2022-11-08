Фиаско РФ: ВСУ показали путь наступления оккупантов под Соледаром, усеянный их трупами — видео 8 ноября, 14:00 Украинские бойцы уничтожили за раз около 15 оккупантов (Фото:Скриншот видео 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ)

Российские захватчики потерпели очередное фиаско при попытке штурма позиций украинских защитников в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом рассказали бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, опубликовав видео с последствиями провальной атаки.

На обнародованных кадрах видно около 15 трупов оккупантов, которыми усеян путь, по которому они вели наступление в районе Соледара.

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«Шутки кончились. Количество ваших трупов будет только расти. Вы так и не поняли куда попали или просто не хотели понимать. Но тут вы и умрете», — обратились украинские военные к «пушечному мясу» кремлевского режима.