«Не факт, что будут ATACMS». Резников подтвердил, что Украина получит дальнобойные ракеты 20 февраля, 09:53 Резников анонсировал поставки в Украину дальнобойных ракет (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Украина получит от союзников дальнобойные ракеты, способные поражать цели на 120−150 км, но это могут быть не ATACMS.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью Бабель.

«Не факт вообще, что это будут ATACMS. Есть другие дальние ракеты. Да, орки теперь прячутся в 120—150 км, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться — и мы дотянемся», — отметил он.

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Резников добавил, что Украина получит дальнобойные ракеты уже в первом полугодии текущего года.

«Да. Больше не могу сказать», — резюмировал министр обороны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее называл дальнобойные ракеты одной из трех тем вооружений (вместе с танками и истребителями), по которым у союзников Украины пока нет политического решения. В январе партнеры согласились передать Украине первые тяжелые западные танки — Leopard, Challenger 2 и M1 Abrams.

3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в новый пакет военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов входят снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) c радиусом действия 150 км. Агентство Bloomberg сообщало, что после заключения контракта на производство GLSDB их поставки займут около девяти месяцев.



