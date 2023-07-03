Воздушные силы: Потом сможем рассматривать получение F-15, но сейчас приоритет — F-16. Пилоты готовы начать обучение хоть завтра 3 июля, 09:46 Американские самолеты F-15 (Фото:REUTERS/Mike Segar/File Photo)

В долгосрочной перспективе Украина может рассматривать получение западных истребителей F-15, но сейчас в приоритете F-16. Пилоты уже готовы отправляться на учения.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона в понедельник, 3 июля.

Комментируя резкие заявления главнокомандующего Валерия Залужного относительно промедления с предоставлением Украине самолетов, он снова подчеркнул: без авиации проводить оборонительные или наступательные действия очень сложно.

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«Зеленый свет вроде бы есть от всех участников нашей новосозданной авиационной коалиции, поэтому надо как можно быстрее продвигать. В Воздушных силах готовы принимать западную технику, летчики готовы хоть завтра выезжать и проводить уже учебный процесс», — сказал Игнат, добавив, что командующий утвердил соответствующие списки.

Отвечая на вопрос, какие самолеты смогут заменить старые, которые есть на вооружении Украины сейчас, спикер ВС ответил, что в приоритете — американские F-16, «потому что это самолет, который есть в наличии и который можно получить как можно быстрее».

«В долгосрочной перспективе можно рассматривать и другие типы… Самолет большего радиуса действия, скажем, F-15 с двумя двигателями — больший радиус, больше вооружения, больше возможностей. Но это будет потом. Сейчас нужно защитить наше небо и помочь наземным войскам. Вертолеты, транспортная авиация — это тоже то, что будет нужно. У нас наши старенькие АНы уже тоже доживают свой век», — добавил он.

Всего к «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы во главе с Данией и Нидерландами.



США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.

