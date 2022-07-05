«Абсолютно не готовы к такому». Получение военнообязанными разрешений на перемещение может парализовать военкоматы — адвокат 5 июля, 18:25 В Украине действуют ограничения для военнообязанных, которые намерены изменить свое место жительства или пребывания (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

5 июля стало известно, что военнообязанные, желающие перемещаться по территории Украины, должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования — бывших военкоматах.

В эфире Радио НВ адвокат Юрий Мельник предположил, что это парализует работу структуры:

«Военнокоматы совершенно не готовы к такому. Уже сейчас неоднократно мы помогаем определенным лицам, сопровождаемым в военкомат, потому что есть не единичные случаи нарушения законодательства и прав. <…> Простоять в очереди для того, чтобы только попасть в военкомат, можно не один час. Принятие такого порядка значительно увеличит наплыв людей в военкомат, что может парализовать их работу вообще».

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НВ собрал все, что известно о перемещении военнообязанных, в одном материале: Новые правила для военнообязанных: действительно ли им запретили передвигаться по Украине, кому выдают разрешение на выезд и как его получить.

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