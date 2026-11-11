Утренняя атака БПЛА: в Полтаве повреждены предприятие и частный дом, есть раненые

В Полтаве в результате российской атаки дронами в среду, 11 ноября, пострадали трое мужчин. Зафиксировано попадание в предприятие и повреждение частного дома.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

На территории частного предприятия произошел пожар. Пострадали три человека, двое из них — в тяжелом состоянии.

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В другом месте областного центра поврежден дом, сообщил Дякивнич.

Утром Воздушные силы сообщали о реактивных БПЛА и ракетах Бандероль на Полтаву, в городе гремели взрывы, писало Суспільне.

Ночью российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 163 ударными БПЛА и аппаратами S8000 Бандероль/Дань-Т. ПВО нейтрализовала 14 аппаратов Бандероль/Дань-Т и 130 дронов. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщал об ударах РФ по подстанциям в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях, а также об атаке на линии электропередачи и объекты железнодорожной инфраструктуры.

В Одесской области в результате удара по энергетике 135 тысяч семей остались без электроэнергии. Кривой Рог после российского удара частично остался без света. В Житомирской области повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также АЗС; пять человек ранены.