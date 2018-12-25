Полтавскую область засыпало снегом: на дорогах ограничили движение транспорта, в Кременчуге отменили занятия во всех школах Сегодня, 17:59 349 Цей матеріал також доступний українською Фото: 0532.ua Ограничения ввели из-за снегопада

Из-за снегопада на дорогах Полтавской области ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог региона, ограничения будут действовать с 17:00 25 декабря и до 02:00 26 декабря.

Водителей просят без надобности не выезжать на трассы и не мешать снегоуборочной технике.

В Кременчуге Полтавской области из-за ухудшения погодных условий отменили занятия в школах на среду, 26 декабря.

Как сообщили в местном горсовете, занятия отменены во всех 29 школах города, пишет УНИАН.

Также отменены занятия в некоторых селах региона, так как дороги между селами заметены.

Ранее спасатели предупредили о снегопаде в ряде областей. Так, ухудшение погоды ожидается в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях.