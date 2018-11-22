Полтавские правоохранители освободили больше 20 человек из "реабилитационных центров"

В Полтаве и Полтавском районе разоблачили деятельность двух реабилитационных центрах, где принудительно удерживали больше 20 человек.

Как сообщили в прокуратуре Полтавской области, во время следственных действий в двух центрах реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости правоохранители обнаружили 40 пациентов. 21 человек заявил, что их поместили в заведение незаконно, вопреки их воле.

Следователи выяснили, что "пациентам" запрещали выходить за пределы территории, окна были зарешеченные и закрыты, а доступ свежего воздуха ограничен. За нарушение режима пациентам ограничивали доступ к еде и запрещали общаться между собой. Кроме того, им принудительно давали медикаменты неизвестного происхождения.

Смотрите также Под Киевом обнаружили реабилитационный центр, где пациентов удерживали силой

По результатам обысков 21 человек (жители Полтавской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Черновицкой, Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей) по собственному желанию покинули реабилитационные центры.

По факту незаконного лишения свободы и ограничения личной свободы граждан открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Организаторам центров грозит до восьми лет лишения свободы.