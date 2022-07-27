«Обращались немало предпринимателей». В Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа

27 июля, 16:25
Дмитрий Лунин (Фото:Дмитрий Лунин/Facebook)

Дмитрий Лунин (Фото:Дмитрий Лунин/Facebook)

В Полтавской области решили сократить продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

Читайте также:
«Помощь от ООН» в Украине: что это за выплаты, кто и как может их получить и как подать заявку в єДопомога

«Неоднократно ко мне обращались многие предприниматели и жители области с просьбой сократить продолжительность комендантского часа. В таких вопросах мы всегда ориентируемся на мнение правоохранителей и военных, потому что безопасность — приоритет», — написал он.

Видео дня

По его словам, после очередных консультаций Совет обороны области принял соответствующее решение.

«С завтрашнего дня, с 28 июля, по всей Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 05:00», — заявил глава области.

Ранее комендантский час в области продолжался с 22:00 до 05:00. 

https://www.youtube.com/watch?v=XKpSXs1u6Os
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Комендантский час Полтавская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Яковина
Обозреватель НВ
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

27 июля, 11:20
Мнения
Роберт Таибби: «Надеюсь, в какой-то момент вы оба станете более откровенными» (Фото:Cristina Conti/Depositphotos)
На каком вы этапе? Пять стадий отношений
Роберт Таибби
Без идеалов: не имея адекватных моделей поведения и позитивных социальных ролей, русское общество обречено на деградацию. (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)
«Россия будет долго деградировать» /
Ректор КШЭ — об отличиях россиян от других народов и о рисках власти в Украине после войны
27 июля, 07:03
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X