«Обращались немало предпринимателей». В Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа 27 июля, 16:25 Дмитрий Лунин (Фото:Дмитрий Лунин/Facebook)

В Полтавской области решили сократить продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

«Неоднократно ко мне обращались многие предприниматели и жители области с просьбой сократить продолжительность комендантского часа. В таких вопросах мы всегда ориентируемся на мнение правоохранителей и военных, потому что безопасность — приоритет», — написал он.

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По его словам, после очередных консультаций Совет обороны области принял соответствующее решение.

«С завтрашнего дня, с 28 июля, по всей Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 05:00», — заявил глава области.

Ранее комендантский час в области продолжался с 22:00 до 05:00.

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