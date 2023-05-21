На Полтавщине мужчина застрелил трех человек и подорвал себя гранатой 21 мая, 18:39 На Полтавщине мужчина застрелил трех соседей, а потом подорвал себя гранатой (Фото:Национальная полиция Украины)

На Полтавщине в городе Лохвица Миргородского района мужчина убил трех человек, а затем подорвал себя гранатой.



Об этом в комментарии Суспільному в воскресенье, 21 мая, сообщила пресс-секретарь Миргородского райотдела полиции Лариса Петренко.

По информации следователей, 53-летний мужчина около 14:00 застрелил своих соседей: 67 и 47-летнего мужчин и 63-летнюю соседку. После чего вернулся к себе в дом и подорвал себя гранатой, рассказала пресс-секретарь полиции.

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По информации Суспільного, среди погибших — бывший городской голова Лохвицы Вячеслав Демчук.

Сейчас на месте работают следователи. Начато уголовное производство по статье Умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК).