В ночь на 20 января Россия во время массированной атаки нанесла удар по промышленному объекту в Полтавской области, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате удара возникли пожары на нескольких локациях.

Спасатели уже ликвидировали их, сообщают в ГСЧС. К тушению огня привлекали не только технику ГСЧС, но и два пожарных поезда Укрзализныци. Ликвидация последствий атаки — ниже на фото.

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Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на вторник, 20 января, Россия массированно атаковала Киев и другие города Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а также шахедами. Есть попадания в Одесской, Винницкой, Ровенской областях, в Киеве, под атакой были также Запорожье, Днепр.

Сообщается об ударах по объектам критической и энергоинфраструктуры, по предприятиям. Компания Укрэнерго сообщила, что в ряде регионов введены аварийные отключения.

Киев в результате массированного ночного удара остался частично без отопления (более 5,6 тыс. домов) и без воды (левый берег столицы). Новая российская атака нанесла серьезный удар по попыткам наладить тепло-, водо- и электроснабжение Киева после атаки 9 января. Тогда без отопления остались 6 тыс. домов, по состоянию на вечер 19 января, до новой атаки, без тепла были только 16 домов