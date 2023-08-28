Россия атаковала Полтавскую область, попав в промышленный объект. Двое погибших, есть раненые
Дым поднимается после ракетного удара (Фото:Anna Voitenko/Reuters)
Российские оккупанты в понедельник утром, 28 августа, нанесли ракетный удар по Полтавской области. Есть попадание в промышленный объект и погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
Больше деталей он не раскрыл. Информацию о пострадавших уточняют.
Обновлено в 08:20. В результате атаки погибли два человека, столько же госпитализировали с незначительными повреждениями. Местонахождение еще двух неизвестно. Россия полностью уничтожила промышленный цех, идет разбор завалов.
Под утро в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу — Воздушные силы сообщили о пусках российских ракет Калибр из акватории Черного моря.
Кроме Полтавской, оккупанты атаковали Днепропетровскую область, нанеся удар по Кривому Рогу. Уничтожены два дачных дома, еще пять — повреждены. Пострадавших в результате обстрела нет.