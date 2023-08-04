В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину — фото, видео 4 августа, 12:59 Памятник советскому генералу Зыгину демонтировали в Полтаве в рамках декоммунизации (Фото:Полтавщина)

В пятницу, 4 августа, в Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Алексею Зыгину.

Как сообщает издание Полтавщина, он был установлен на Каштановой аллее.

Чтобы поднять 2,5-тонный памятник с постамента, использовали автокран,

Коммунальщики также демонтировали венок с надписью От трудовой Полтавы. Вскоре должны демонтировать и круглый барельеф, на котором изображены военные и рабочие.

Видео дня

Фото: Полтавщина

Фото: Полтавщина

Фото: Полтавщина

Фото: Полтавщина

Фото: Полтавщина

Полный демонтаж постамента может занять больше времени. Сроки пока не оглашаются.

Памятник Зыгину повезли на базу КП Декоративные культуры. Там уже находятся бюсты российского поэта Александра Пушкина и еще одного советского генерала Николая Ватутина, которые были демонтированы в июле.

По предварительным данным, бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а Зыгина и Ватутина отправят в Парк советского периода в Сумской области.

В Украине с началом полномасштабного вторжения РФ началась новая масштабная волна дерусификации и декоммунизации. Во многих городах переименовали улицы и демонтировали памятники в честь российских и советских деятелей. В частности, многие убрали памятники российскому поэту-имперцу Александру Пушкину.



