В Полтаве демонтировали бюсты Пушкина и генерала Ватутина 27 июля, 09:59 Бюсты Пушкина и Ватутина убрали с центральных улиц Полтавы (Фото:poltava.to)

Утром в четверг, 27 июля, в Полтаве демонтировали бюсты российского поэта Александра Пушкина и советского генерала Николая Ватутина.

Как сообщает издание Полтавщина, бюст Ватутина был установлен на пересечении улиц Соборности и УПА (бывшей Ватутина) в центре Полтавы.

После окончания работ приступили к демонтажу бюста Пушкина на территории Березового сквера.

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Позже планируется убрать памятник еще одному советскому генералу Алексею Зыгину. Такое решение приняли из-за веса конструкции и сложности работ.

По предварительным данным, бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а Зыгина и Ватутина отправят в Парк советского периода в Сумской области.

В Украине с началом полномасштабного вторжения РФ началась новая масштабная волна дерусификации и декоммунизации. Во многих городах переименовали улицы и демонтировали памятники в честь российских и советских деятелей. В частности, многие убрали памятники российскому поэту-имперцу Александру Пушкину.

