Польский пограничник спас украинского младенца, переставшего дышать 7 мая, 06:10 Инцидент произошел на автомобильном пограничном переходе Устилуг-Зосин (Фото:скриншот strazgraniczna.pl)

Офицер польской пограничной заставы в Грубешове спас жизнь младенца из Украины. Инцидент произошел на автомобильном пограничном переходе Устилуг-Зосин.

Об этом сообщает польская пограничная служба.



Так около полуночи 3 мая пассажирка украинского автобуса заметила, что ее сын перестал дышать и посинел.

«Она забежала в павильон таможни Украины, а затем вместе с офицером они побежали в зону регистрации Пограничной службы Польши. Сержант Матеуш Кондрат, проводивший в это время оформление на въезд в Польшу, вышел из кабины, положил ребенка на левую руку и живот и несколько раз осторожно постучал кулаком в спину. После этого мальчик пришел в себя», — сообщили польские пограничники.

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Пока ребенку оказывали первую помощь, на место происшествия прибыл офицер с дефибриллятором, также пограничники вызвали скорую. На помощь также пришли и пограничники, дежурившие на близлежащих полосах движения.

«Через примерно 15 минут приехала скорая помощь. Медработники взяли ребенка в сознании и доставили его в больницу в Грубешове», — отмечается в сообщении.