Залужный показал, как польские САУ Krab выполняют задачи на передовой — фото 30 июня, 10:03 Польские САУ Krab уже выполняют задачи на передовой (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

Польские самоходные артиллерийские установки Krab уже успешно работают на передовой.

Соответствующие фото у себя в Facebook опубликовал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com

САУ Krab — это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.

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Фото: Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com

Фото: Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com

Фото: Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com

Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту.

Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com

Фото: Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com

«Вооруженные Силы Украины благодарны польскому народу за действенную поддержку и помощь. Мы чувствуем ваше надежное плечо», — написал Залужный.

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