Генштаб показал, как польские САУ Krab работают на передовой — видео 19 июля, 15:00 Польские САУ Krab уже помогают ВСУ уничтожать оккупантов (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

Польские САУ Krab уже помогают Вооруженным силам Украины уничтожать российских оккупантов на передовой.



Соответствующее видео опубликовал Генштаб на своей странице в Facebook.

«Самая мощная на вооружении польской армии самоходная артиллерийская гаубица Krab работает на востоке Украины», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

29 мая польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.

2 июня стало известно, что Украина дополнительно закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab.

AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.