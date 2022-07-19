Генштаб показал, как польские САУ Krab работают на передовой — видео

19 июля, 15:00
Польские САУ Krab уже помогают ВСУ уничтожать оккупантов (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

Польские САУ Krab уже помогают ВСУ уничтожать оккупантов (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

Польские САУ Krab уже помогают Вооруженным силам Украины уничтожать российских оккупантов на передовой.

Соответствующее видео опубликовал Генштаб на своей странице в Facebook.

«Самая мощная на вооружении польской армии самоходная артиллерийская гаубица Krab работает на востоке Украины», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=1008343476539139

29 мая польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.

2 июня стало известно, что Украина дополнительно закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab.

AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Польша Генштаб САУ Война России против Украины

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