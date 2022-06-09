Польские САУ Krab готовы выполнять боевые задания на фронте — Резников

9 июня, 12:03
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Польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте (Фото:Armatohaubica — AHS Krab 155mm/facebook.com)

Польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте (Фото:Armatohaubica — AHS Krab 155mm/facebook.com)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что к исполнению боевых заданий на фронте уже готовы польские самоходные артиллерийские установки Krab.

«Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ Краб. После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 — это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь», — написал Резников в Facebook.

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По его словам, Минобороны уже обеспечило поставки Вооруженным силам Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.

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«Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход», — отметил глава Минобороны.

Одновременно в ВСУ было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров, а также снарядов к ним, составляющим уже более 75% объема, который был к началу полномасштабного российского вторжения.

Также в Украину за это время были поставлены десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, а также сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним.

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«По артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1−2 недель. Но меняются обстоятельства на поле боя — увеличивается потребность», — отметил Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/426456056157418
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Польша САУ Гаубицы Алексей Резников Война России против Украины

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